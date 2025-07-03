Новий рекорд: у США демократ затримав голосування за закон Трампа 8-годинною промовою

Розпочавши виступ о 04:52 за місцевим часом, Джеффріс зачитував листи від виборців, яких можуть зачепити скорочення соціальних програм, і критикував республіканців з округів, що вагаються і підтримують законопроєкт. Саме на їхні округи демократи планують зробити ставку на виборах наступного року.

Цей виступ був останньою спробою демократів загальмувати просування законопроєкту, який ініціювала адміністрація Дональда Трампа, перед фінальним голосуванням. У підсумку документ все ж ухвалили.

"Я тут сьогодні, щоб ясно дати зрозуміти: я скористаюся своїм часом, щоб американці до кінця зрозуміли, наскільки руйнівним буде цей законопроєкт для їхньої якості життя... Крайній термін Дональда Трампа (для ухвалення законопроєкту - ред.) - День незалежності США. Але це не мій дедлайн", - наголосив Джеффріс.

Республіканці здебільшого проігнорували виступ Джеффріса. Новий рекорд було встановлено о 13:25 за місцевим часом, коли промова тривала вже 8 годин і 33 хвилини.

Спікер Палати Майк Джонсон назвав це "марною тратою часу всіх присутніх, але так влаштована система".

Варто зауважити, що в Палаті представників зазвичай суворо обмежений час дебатів, але для лідерів партій є виняток - їм дозволено виступати без обмеження за тривалістю.

"Великий і чудовий" законопроєкт Трампа

Варто зауважити, що законопроєкт, який підтримала Палата представників, є масштабним документом, що охоплює ключові напрямки внутрішньої політики США. Сам Трамп прозвав його "великим і чудовим".

Він охоплює серйозні скорочення в галузі соціальних програм, таких як Medicaid, допомога незаможним сім'ям і продовольчі талони. Крім того, законопроєкт спрямований на посилення імміграційного контролю, полегшення видобутку корисних копалин, а також спрощення процедур для нафтогазової галузі.

Документ різко критикували демократи. Вони зазначали, що ухвалення законопроєкту стане ударом по вразливих верствах населення.