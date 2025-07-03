RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Новый рекорд: в США демократ задержал голосование за закон Трампа 8-часовой речью

Фото: Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей США (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Иван Носальский

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис провозгласил самую долгую речь в истории нижней палаты Конгресса. Так он пытался задержать голосование за законопроект администрации Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Начав выступление в 04:52 по местному времени, Джеффрис зачитывал письма от избирателей, которых могут затронуть сокращения социальных программ, и критиковал республиканцев из колеблющихся округов, поддерживающих законопроект. Именно на их округа демократы планируют сделать ставку на выборах в следующем году.

Это выступление было последней попыткой демократов затормозить продвижение законопроекта, который инициировала администрация Дональда Трампа, перед финальным голосованием. В итоге документ все же приняли.

"Я здесь сегодня, чтобы ясно дать понять: я воспользуюсь своим временем, чтобы американцы до конца поняли, насколько разрушительным будет этот законопроект для их качества жизни… Крайний срок Дональда Трампа (для принятия законопроекта - ред.) - День независимости США. Но это не мой дедлайн", - подчеркнул Джеффрис. 

Республиканцы в основном проигнорировали выступление Джеффриса. Новый рекорд был установлен в 13:25 по местному времени, когда речь длилась уже 8 часов и 33 минуты. 

Спикер Палаты Майк Джонсон назвал это "пустой тратой времени всех присутствующих, но так устроена система".

Стоит заметить, что в Палате представителей обычно строго ограничено время дебатов, но для лидеров партий есть исключение - им разрешено выступать без ограничения по продолжительности.

"Великий и замечательный" законопроект Трампа

Стоит заметить, что законопроект, который поддержала Палата представителей, представляет собой масштабный документ, охватывающий ключевые направления внутренней политики США. Сам Трамп прозвал его "великим и замечательным". 

Он включает серьезные сокращения в области социальных программ, таких как Medicaid, помощь малоимущим семьям и продовольственные талоны. Кроме того, законопроект направлен на ужесточение иммиграционного контроля, облегчение добычи полезных ископаемых, а также упрощение процедур для нефтегазовой отрасли.

Документ резко критиковали демократы. Они отмечали, что принятие законопроекта станет ударом по уязвимым слоям населения. 

Недавно стало известно, что Трамп активизировал работу с республиканцами в Сенате, чтобы продвинуть принятие такого законопроекта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКонгресс США