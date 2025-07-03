Новый рекорд: в США демократ задержал голосование за закон Трампа 8-часовой речью

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис провозгласил самую долгую речь в истории нижней палаты Конгресса. Так он пытался задержать голосование за законопроект администрации Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Начав выступление в 04:52 по местному времени, Джеффрис зачитывал письма от избирателей, которых могут затронуть сокращения социальных программ, и критиковал республиканцев из колеблющихся округов, поддерживающих законопроект. Именно на их округа демократы планируют сделать ставку на выборах в следующем году.
Это выступление было последней попыткой демократов затормозить продвижение законопроекта, который инициировала администрация Дональда Трампа, перед финальным голосованием. В итоге документ все же приняли.
"Я здесь сегодня, чтобы ясно дать понять: я воспользуюсь своим временем, чтобы американцы до конца поняли, насколько разрушительным будет этот законопроект для их качества жизни… Крайний срок Дональда Трампа (для принятия законопроекта - ред.) - День независимости США. Но это не мой дедлайн", - подчеркнул Джеффрис.
Республиканцы в основном проигнорировали выступление Джеффриса. Новый рекорд был установлен в 13:25 по местному времени, когда речь длилась уже 8 часов и 33 минуты.
Спикер Палаты Майк Джонсон назвал это "пустой тратой времени всех присутствующих, но так устроена система".
Стоит заметить, что в Палате представителей обычно строго ограничено время дебатов, но для лидеров партий есть исключение - им разрешено выступать без ограничения по продолжительности.
Стоит заметить, что законопроект, который поддержала Палата представителей, представляет собой масштабный документ, охватывающий ключевые направления внутренней политики США. Сам Трамп прозвал его "великим и замечательным".
Он включает серьезные сокращения в области социальных программ, таких как Medicaid, помощь малоимущим семьям и продовольственные талоны. Кроме того, законопроект направлен на ужесточение иммиграционного контроля, облегчение добычи полезных ископаемых, а также упрощение процедур для нефтегазовой отрасли.
Документ резко критиковали демократы. Они отмечали, что принятие законопроекта станет ударом по уязвимым слоям населения.
Недавно стало известно, что Трамп активизировал работу с республиканцами в Сенате, чтобы продвинуть принятие такого законопроекта.
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