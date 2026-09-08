Новий рекорд Samsung: бюджетний Galaxy A07s оновлюватиметься 6 років

Продуктивність та апаратна база

Базою смартфона став 6-нанометровий процесор MediaTek Helio G99+. Чипсет є злегка "розігнаною" версією популярного MediaTek Helio G99 та забезпечує стабільну роботу в повсякденних завданнях і невибагливих іграх.

Модель стартувала у базовій конфігурації з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ постійної пам'яті, хоча платформа розрахована на модифікації до 6 ГБ ОЗП та 128 ГБ накопичувача.

Для розширення сховища передбачено повноцінний слот для карт пам'яті microSD.

Бюджетник отримав широку палітру кольорів (скриншот: Samsung)

Дисплей та можливості камер

Смартфон оснастили 6,7-дюймовим IPS-екраном із роздільною здатністю HD+. Плавність відображення інтерфейсу забезпечує частота оновлення 90 Гц. Сканер відбитків пальців інтегрований у бокову кнопку живлення.

Фотоможливості пристрою

Основний блок : 50-МП головний сенсор та 2-МП допоміжний датчик для розмиття фону;

: 50-МП головний сенсор та 2-МП допоміжний датчик для розмиття фону; Фронтальна камера: 8-МП модуль для селфі та відеодзвінків.

Камери дозволять користувачам не лише робити фото, але й здійснювати відеодзвінки (скриншот: Samsung)

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Шість років оновлень та оснащення

Найбільшою несподіванкою новинки став термін підтримки. Galaxy A07s працює під управлінням Android 16, а виробник гарантує 6 років оновлень операційної системи та регулярних патчів безпеки.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мА·год. Корпус отримав базовий захист від пилу та бризок за стандартом IP54.

Також смартфон отримав дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.3, порт USB-C та класичний 3,5-мм аудіороз'єм для дротових навушників.

Ціна Samsung Galaxy A07s в Україні - близько 9 699 грн.