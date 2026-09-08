Новый рекорд Samsung: бюджетный Galaxy A07s будет обновляться 6 лет

Компания Samsung официально представила новый бюджетный смартфон Galaxy A07s. Главной особенностью гаджета стала рекордно длительная поддержка ПО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Samsung.
Основой смартфона стал 6-нанометровый процессор MediaTek Helio G99+. Чипсет является слегка разогнанной версией популярного MediaTek Helio G99 и обеспечивает стабильную работу в повседневных задачах и неприхотливых играх.
Модель стартовала в базовой конфигурации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, хотя платформа рассчитана на модификации до 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителя.
Для расширения хранилища предусмотрен полноценный слот для карт памяти microSD.
Бюджетник получил широкую цветовую палитру (скриншот: Samsung)
Смартфон оснастили 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+. Плавность отображения интерфейса обеспечивает частота обновления 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку питания.
Фотовозможности устройства
Камеры позволят пользователям не только делать фото, но и совершать видеовызовы (скриншот: Samsung)
Самой большой неожиданностью новинки стал срок поддержки. Galaxy A07s работает под управлением Android 16, а производитель гарантирует 6 лет обновлений операционной системы и регулярных патчей безопасности.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Корпус получил базовую защиту от пыли и брызг по стандарту IP54.
Также смартфон получил двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3, порт USB-C и классический 3,5-мм аудиоразъем для проводных наушников.
Цена Samsung Galaxy A07s в Украине - около 9 699 грн .