Новый рекорд: monobank пересек отметку в 11 млн клиентов
На прошлой неделе monobank достиг отметки в 11 млн клиентов. Несмотря на войну, команда продолжает ежедневную работу над развитием банка.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Олега Гороховского в Threads.
В mono поблагодарили клиентов за доверие, критику и поддержку, ведь все это помогает банку развиваться.
"В этот вторник у нас стало 11 миллионов клиентов, но через весь этот трэш, который происходит вокруг, мы даже не обратили на это внимания", - написал Олег Гороховский.
Также он выразил благодарность команде, которая каждый день что-то придумывает, экспериментирует, "вылизывает" и не останавливается ни на минуту, и поблагодарил Вооруженные силы Украины за возможность продолжать работать во время войны.
Скриншот threads.com/@gorokhovsky
"Мы продолжаем, у нас много планов и целей, идей и надежд", - подчеркнули в mono.
Напомним, продуктовая экосистема mono проводит уже третью волну оплачиваемой ИИнтернатуры. Ее участники в течение трех месяцев будут работать над реальными проектами вместе с менторами, а лучшие смогут получить оферу.
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