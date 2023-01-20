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Новий рекорд: у Києві на Водохрещу температура вперше піднялася до 10 градусів

Фото: температурний рекорд оновлено в Києві 20 січня Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У четвер, 19 січня, у Києві вперше за 143 роки спостережень максимальна температура повітря піднялась до 10,0 градусі, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2007 року на 0,2 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Це вже тринадцятий температурний рекорд з початку року.

Нагадаємо, по три температурні рекорди в Києві були зафіксовані 1, 2 та 3 січня. Ще три рекорди були оновлені 18 січня.

У 2022 році у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів.

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