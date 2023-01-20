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Новый рекорд: в Киеве на Крещение температура впервые поднялась до 10 градусов

Фото: температурный рекорд обновлен в Киеве 20 января Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В четверг, 19 января, в Киеве впервые за 143 года наблюдений максимальная температура воздуха поднялась до 10,0 градусов, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 0,2 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Это уже тринадцатый температурный рекорд с начала года.

Напомним, по три температурных рекорда в Киеве были зафиксированы 1, 2 и 3 января. Еще три рекорда были обновлены 18 января.

В 2022 году в Киеве было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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