Новый рекорд: в Киеве на Крещение температура впервые поднялась до 10 градусов

В четверг, 19 января, в Киеве впервые за 143 года наблюдений максимальная температура воздуха поднялась до 10,0 градусов, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 0,2 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Это уже тринадцатый температурный рекорд с начала года.

Напомним, по три температурных рекорда в Киеве были зафиксированы 1, 2 и 3 января. Еще три рекорда были обновлены 18 января.