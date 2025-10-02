Новий рекорд за дальністю атаки? На Уралі прогриміли вибухи на хімзаводі

У мережі пишуть про кілька "хлопків" внаслідок "вибуху виробничого холодильника" в цеху 5Б заводу "Азот".

Фото: на хімзаводі "Азот" було чути вибухи (t.me/exilenova_plus)

Росіян запевняють, що ситуація начебто штатна і загрози для міста та довкілля немає.

Водночас місцеві жителі ставляться до такої інформації з сумнівом, оскільки вибухів було кілька і вони були досить гучними - за кілька кілометрів від заводу в машин спрацювала сигналізація.

Згідно з чутками, завод могли атакувати невідомі дрони.