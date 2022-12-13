Новий ракетний удар. Коли очікувати та що стане мішенню ворога: оцінка ЗСУ

"Очікувати цей обстріл треба завжди. Ситуація залишається такою, як і була. Авіація противника на даний час розосереджена по різних аеродромах. Я маю на увазі стратегічну авіацію, тактична ж продовжує завдавати ударів на лінії бойового зіткнення та у прифронтових зонах. Тому, щодо (нових - ред.) ударів, якщо вони запланували їх, то безпосередньо будуть їх виконувати. Треба бути готовими до всіх загроз", - розповів Ігнат.

Він акцентував, що Росія використовує весь спектр озброєння. І з самого початку повномасштабного вторгнення застосовує радянські ракети.

"Маємо на увазі такі ракети як Х-22, які випускають бомбардувальники Ту-22М3. Ті ж самі "Точка-У", які Росія використовує, так само вона застосовує і С-300, які призначені для збиття повітряних цілей, а росіяни їх застосовують як балістичні ракети", - зазначив Ігнат.

За його словами, росіяни частіше використовують радянські ракети, які є не високоточними і недалекобійними.

"Такі ракети Росія найчастіше використовує у прифронтових містах, у зонах, де можна завдавати ними удари. Решта є високоточна зброя здебільшого атакує тилові регіони України. Зокрема, центральні та західні, оскільки туди дістатися можуть ракети Х-101, "Калібр", Х-555 та "Іскандери", - акцентував Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ не виключає, що мішенню ворога знову стануть об'єкти енергетики, оскільки росіяни не полишили своїх терористичних намірів.

"Зрозуміло, очікуємо ці (ракетні - ред.) удари завжди. Зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури. Зима прийшла в Україну, наступили морози і очевидно окупант буде й надалі атакувати об'єкти енергетики. Оскільки таким чином хоче зламати не українське військо, а народ. Але цього досягти ворогу не вдасться", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше попередив, відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час.

Тому глава держави закликав серйозно сприймати всі попередження від українського військового командування, від Повітряних сил і сигнали повітряної тривоги.