Новый ракетный удар. Когда ожидать и что станет мишенью врага: оценка ВСУ

"Ожидать этот обстрел надо всегда. Ситуация остается такой, как и была. Авиация противника в настоящее время рассредоточена по разным аэродромам. Я имею в виду стратегическую авиацию, тактическая же продолжает наносить удары на линии боевого столкновения и в прифронтовых зонах. Поэтому, по поводу (новых - ред.) ударов, если они запланировали их, то непосредственно будут их выполнять. Надо быть готовыми ко всем угрозам", - рассказал Игнат.

Он подчеркнул, что Россия использует весь спектр вооружения. И с самого начала полномасштабное вторжение применяет советские ракеты.

"Имеем в виду такие ракеты как Х-22, которые выпускают бомбардировщики Ту-22М3. Те же "Точка-У", которые Россия использует, так же она применяет и С-300, которые предназначены для сбивания воздушных целей, а россияне их применяют в качестве баллистических ракет", - отметил Игнат.

По его словам, россияне чаще используют советские ракеты, не высокоточные и недальнобойные.

"Такие ракеты Россия чаще всего использует в прифронтовых городах, в зонах, где можно наносить ими удары. Остальное высокоточное оружие в большинстве своем атакует тыловые регионы Украины. В частности, центральные и западные, поскольку туда достать могут ракеты Х-101, "Калибр", Х- 555 и "Искандеры", - подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ не исключает, что мишенью врага снова станут объекты энергетики, поскольку россияне не оставили своих террористических намерений.

"Понятно, ожидаем эти (ракетные - ред.) удары всегда. В частности, по объектам критической инфраструктуры. Зима пришла в Украину, наступили морозы и очевидно оккупант будет и дальше атаковать объекты энергетики. Поскольку таким образом хочет сломать не украинское войско, а народ. Но этого достичь врагу не удастся", - подытожил Игнат.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее предупредил, что отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг к ним готовится и может ударить в любое время.

Поэтому глава государства призвал серьезно воспринимать все предупреждения от украинского военного командования, от Воздушных сил и сигналы воздушной тревоги.