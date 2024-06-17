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Новий президент Словаччини збирається відвідати Україну

Архівне фото: Петер Пеллегріні, новий президент Словаччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Петер Пеллегріні, який вступив на посаду президента Словаччини, збирається найближчим часом відвідати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

"Я планую відвідати всі сусідні країни, включно з Україною", - заявив він.

При цьому Пеллегріні уточнив, що насамперед вирушить із візитом до Чехії.

Окремо він наголосив на важливості перебування Словаччини в Європейському союзі та Північноатлантичному альянсі. 

Що відомо про Пеллегріні

Петер Пеллегріні є соратником прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією щодо України. Відповідно і Пеллегріні займає подібну позицію та вже встиг закликати Україну до "мирних переговорів" з РФ.

На початку травня він заявляв, що європейським політикам необхідно активізувати дипломатію для завершення війни в Україні, а як переговорний майданчик вирішив запропонувати Братиславу.

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