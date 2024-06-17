Новий президент Словаччини збирається відвідати Україну

Що відомо про Пеллегріні

Петер Пеллегріні є соратником прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією щодо України. Відповідно і Пеллегріні займає подібну позицію та вже встиг закликати Україну до "мирних переговорів" з РФ.

На початку травня він заявляв, що європейським політикам необхідно активізувати дипломатію для завершення війни в Україні, а як переговорний майданчик вирішив запропонувати Братиславу.

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