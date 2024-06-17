Новый президент Словакии собирается посетить Украину

"Я планирую посетить все соседние страны, включая Украину", - заявил он.

При этом Пеллегрини уточнил, что в первую очередь отправится с визитом в Чехию.

Отдельно он отметил важность пребывания Словакии в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе.