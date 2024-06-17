Новий президент Словаччини збирається відвідати Україну
Петер Пеллегріні, який вступив на посаду президента Словаччини, збирається найближчим часом відвідати Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tlačová agentúra Slovenskej republiky.
"Я планую відвідати всі сусідні країни, включно з Україною", - заявив він.
При цьому Пеллегріні уточнив, що насамперед вирушить із візитом до Чехії.
Окремо він наголосив на важливості перебування Словаччини в Європейському союзі та Північноатлантичному альянсі.
Що відомо про Пеллегріні
Петер Пеллегріні є соратником прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією щодо України. Відповідно і Пеллегріні займає подібну позицію та вже встиг закликати Україну до "мирних переговорів" з РФ.
На початку травня він заявляв, що європейським політикам необхідно активізувати дипломатію для завершення війни в Україні, а як переговорний майданчик вирішив запропонувати Братиславу.
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