Новый президент Словакии собирается посетить Украину
Петер Пеллегрини, вступивший в должность президента Словакии, собирается в ближайшее время посетить Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Tisková agentura Slovenské republiky".
"Я планирую посетить все соседние страны, включая Украину", - заявил он.
При этом Пеллегрини уточнил, что в первую очередь отправится с визитом в Чехию.
Отдельно он отметил важность пребывания Словакии в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе.
Что известно о Пеллегрини
Петер Пеллегрини является соратником премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который известен своей пророссийской позицией в отношении Украины. Соответственно и Пеллегрини занимает подобную позицию и уже успел призвать Украину к "мирным переговорам" с РФ.
В начале мая он заявлял, что европейским политикам необходимо активизировать дипломатию для завершения войны в Украине, а в качестве переговорной площадки решила предложить Братиславу.
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