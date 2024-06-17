Новый президент Словакии собирается посетить Украину

Петер Пеллегрини, вступивший в должность президента Словакии, собирается в ближайшее время посетить Украину.

"Я планирую посетить все соседние страны, включая Украину", - заявил он. При этом Пеллегрини уточнил, что в первую очередь отправится с визитом в Чехию. Отдельно он отметил важность пребывания Словакии в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе.