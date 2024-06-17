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Новый президент Словакии собирается посетить Украину

Понедельник 17 июня 2024 15:52
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Новый президент Словакии собирается посетить Украину Архивное фото: Петер Пеллегрини, новый президент Словакии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Петер Пеллегрини, вступивший в должность президента Словакии, собирается в ближайшее время посетить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Tisková agentura Slovenské republiky".

"Я планирую посетить все соседние страны, включая Украину", - заявил он.

При этом Пеллегрини уточнил, что в первую очередь отправится с визитом в Чехию.

Отдельно он отметил важность пребывания Словакии в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе.

Что известно о Пеллегрини

Петер Пеллегрини является соратником премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который известен своей пророссийской позицией в отношении Украины. Соответственно и Пеллегрини занимает подобную позицию и уже успел призвать Украину к "мирным переговорам" с РФ.

В начале мая он заявлял, что европейским политикам необходимо активизировать дипломатию для завершения войны в Украине, а в качестве переговорной площадки решила предложить Братиславу.

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