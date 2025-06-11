Новий президент Румунії вперше відвідає Україну: що відомо

Сьогодні Нікушор Дан приїде до Одеси, де візьме участь у четвертому саміті Україна - Південно-Східна Європа. Саміт очолюватиме президент України Володимир Зеленський.

Формат Україна - Південно-Східна Європа було започатковано у 2023 році як регіональна платформа для підтримки України, а також для спільної боротьби зі складними наслідками війни.

В адміністрації румунського президента зазначили, що Дан підтвердить зобов'язання Румунії продовжувати підтримувати Україну на всіх рівнях, а також долучатися до зусиль для миру і відбудови України після війни.

"Під час своєї поїздки до Одеси президент Нікушор Дан також візьме участь у тристоронній зустрічі Румунія-Молдова-Україна, під час якої він обговорить зі своїми колегами найважливіші проєкти взаємоз'єднання, зокрема енергетичну інфраструктуру, процес вступу до ЄС та співпрацю у забезпеченні безпеки", - йдеться у повідомленні.

