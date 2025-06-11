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Новый президент Румынии впервые посетит Украину: что известно

Фото: президент Румынии Никушор Дан (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Новый президент Румынии Никушор Дан, который возглавил страну в конце мая, впервые посетит Украину 11 июня. Он примет участие в саммите в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис президента Румынии.

Сегодня Никушор Дан приедет в Одессу, где примет участие в четвертом саммите Украина - Юго-Восточная Европа. Саммит будет возглавлять президент Украины Владимир Зеленский.

Формат Украина - Юго-Восточная Европа был основан в 2023 году как региональная платформа для поддержки Украины, а также для совместной борьбы со сложными последствиями войны.

В администрации румынского президента отметили, что Дан подтвердит обязательства Румынии продолжать поддерживать Украину на всех уровнях, а также участвовать в усилиях для мира и восстановления Украины после войны.

"Во время своей поездки в Одессу президент Никушор Дан также примет участие в трехсторонней встрече Румыния-Молдова-Украина, во время которой он обсудит со своими коллегами важнейшие проекты взаимосоединения, в частности энергетическую инфраструктуру, процесс вступления в ЕС и сотрудничество в обеспечении безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Одессу сегодня также приедет президент Сербии Александр Вучич и примет участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа. Это будет его первый визит в Украину с начала полномасштабной войны.

Также ожидается, что в Одессу приедут премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и президент Молдовы Майя Санду.

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