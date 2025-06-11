Новый президент Румынии впервые посетит Украину: что известно

Сегодня Никушор Дан приедет в Одессу, где примет участие в четвертом саммите Украина - Юго-Восточная Европа. Саммит будет возглавлять президент Украины Владимир Зеленский.

Формат Украина - Юго-Восточная Европа был основан в 2023 году как региональная платформа для поддержки Украины, а также для совместной борьбы со сложными последствиями войны.

В администрации румынского президента отметили, что Дан подтвердит обязательства Румынии продолжать поддерживать Украину на всех уровнях, а также участвовать в усилиях для мира и восстановления Украины после войны.

"Во время своей поездки в Одессу президент Никушор Дан также примет участие в трехсторонней встрече Румыния-Молдова-Украина, во время которой он обсудит со своими коллегами важнейшие проекты взаимосоединения, в частности энергетическую инфраструктуру, процесс вступления в ЕС и сотрудничество в обеспечении безопасности", - говорится в сообщении.