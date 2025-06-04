Новий президент Південної Кореї склав присягу і дав першу обіцянку на посаді

Після офіційного затвердження Лі негайно склав присягу і взяв на себе повноваження головнокомандувача.

Його перемога стала відповіддю виборців на авторитарні дії попередньої влади. На тлі рекордної явки у понад 35 мільйонів голосів Лі здобув 49,42%, обійшовши суперника Кім Мун Су.

Що Лі обіцяє

Лі заявив, що його уряд буде "прагматичним і проринковим". Серед пріоритетів - дерегуляція економіки, допомога малому бізнесу, стримування зростання вартості життя, а також повернення до діалогу з Північною Кореєю без відмови від союзу зі США.

Білий дім заявив, що обрання Лі було "вільним і справедливим", але Сполучені Штати залишаються стурбованими і виступають проти китайського втручання і впливу в демократії по всьому світу, за словами представника Білого дому.

"Краще перемогти без бою, ніж перемогти в боротьбі, а мир без необхідності боротися - це найкраща безпека", - підкреслив він.

Після політичної кризи та спроби запровадити воєнний стан Південна Корея опинилась у стані невизначеності.

Лі має повернути довіру до влади, домовитись із США щодо нових тарифів Трампа й уникнути конфлікту з Китаєм, залишаючись частиною західного альянсу.

Телефонна розмова з Трампом

Як пише видання, вже в середу Лі може провести першу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Обговорюватимуть не лише привітання з перемогою, а й болючі питання тарифів, оборонних витрат і можливий перший саміт уже цього літа - на G7 у Канаді або саміті НАТО в Нідерландах.

Повідомляється, що лідерів Південної Кореї, Японії, Австралії та Нової Зеландії запросили на саміт НАТО.