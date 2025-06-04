Новый президент Южной Кореи принял присягу и дал первое обещание на посту

Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, победивший на внеочередных выборах после падения правительства Юн Сок Еля, пообещал "возродить страну" после попытки введения военного положения и запустить экономику, ослабленную протекционизмом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Yonhap.
После официального утверждения Ли немедленно принял присягу и взял на себя полномочия главнокомандующего.
Его победа стала ответом избирателей на авторитарные действия предыдущей власти. На фоне рекордной явки в более 35 миллионов голосов Ли получил 49,42%, обойдя соперника Ким Мун Су.
Ли заявил, что его правительство будет "прагматичным и прорыночным". Среди приоритетов - дерегуляция экономики, помощь малому бизнесу, сдерживание роста стоимости жизни, а также возвращение к диалогу с Северной Кореей без отказа от союза с США.
Белый дом заявил, что избрание Ли было "свободным и справедливым", но Соединенные Штаты остаются обеспокоенными и выступают против китайского вмешательства и влияния в демократии по всему миру, по словам представителя Белого дома.
"Лучше победить без боя, чем победить в борьбе, а мир без необходимости бороться - это лучшая безопасность", - подчеркнул он.
После политического кризиса и попытки ввести военное положение Южная Корея оказалась в состоянии неопределенности.
Ли должен вернуть доверие к власти, договориться с США о новых тарифах Трампа и избежать конфликта с Китаем, оставаясь частью западного альянса.
Как пишет издание, уже в среду Ли может провести первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Будут обсуждать не только поздравления с победой, но и болезненные вопросы тарифов, оборонных расходов и возможный первый саммит уже этим летом - на G7 в Канаде или саммите НАТО в Нидерландах.
Сообщается, что лидеров Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии пригласили на саммит НАТО.
Как пишет издание, по результатам подсчета 95% голосов, Ли из либеральной "Демократической партии", по прогнозам, победил с 48,83% голосов против 42,03% у его соперника из консервативной "Народной партии власти" (НПВ) Ким Мун Су.
"Я выполню свою миссию по созданию мира, в котором будет восстановлена демократия, а народ будут уважать как суверена в демократической республике, живя в сотрудничестве друг с другом", - сказал Ли Чжэ Мен во время выступления в Сеуле.
Подробнее о выборах в Южной Корее в материале РБК-Украина.
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