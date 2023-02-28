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Новий президент Кіпру Христодулідес склав присягу

Фото: президент Кіпру Нікос Христодулідес (fasebook.com/christodoulides)
Автор: Олена Черкасець

Нікос Христодулідес у другому турі голосування 12 лютого переміг дипломата Андреаса Мавройянніса, якого підтримували комуністи. Сьогодні він склав присягу як восьмий президент Республіки Кіпр, пообіцявши боротися з нелегальною міграцією та корупцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це був перший випадок, коли президента було обрано без підтримки двох найбільших партій, DISY та комуністичної AKEL, що означає, що він має підтримку меншості у парламенті.

Під час своєї інвестиційної промови перед парламентом у вівторок Христодулідес пообіцяв створити суспільство рівних можливостей.

"Боротьба з корупцією та фаворитизмом буде ключовим пунктом моєї адміністрації. Мета - найкращі школи, зеленіші міста, якісніші медичні послуги", - сказав він.

Христодулідес пообіцяв боротися з нелегальною міграцією. За даними ЄС, у жовтні острів посів друге місце у блоці ЄС з прийому нових осіб, які шукали притулку.

Новообраний президент назвав нелегальну міграцію "однією з найнагальніших проблем" і наголосив, що його зусилля будуть зосереджені на "прискоренні обробки заяв про надання притулку для збільшення кількості повернень".

Він зобов'язався дотримуватися реформ, започаткованих попереднім урядом, і сказав, що реформування правової системи є "серйозним завданням", включаючи скорочення тривалих судових процедур.

Христодулідеса вже критикували за те, що він не виконав своїх обіцянок щодо ґендерно збалансованого кабінету міністрів.
З 11 посад у кабінеті міністрів троє обіймають жінки. Міністром закордонних справ став 46-річний професор права Костянтинос Комбос.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Нікос Хрістодулідес у другому турі президентських виборів Кіпру випередив свого суперника від лівих партій, дипломата Андреаса Мавройянніса.

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