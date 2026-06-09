Новий прем'єр Румунії, родом з України, зробив заяву про своє громадянство

Призначений прем'єр-міністр Румунії Єуджен Томак, який народився на території України, несподівано розповів про своє громадянство та пояснив рішення, ухвалене багато років тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Політик народився на півдні історичної Бессарабії - території, яка нині входить до складу України.
"Я громадянин Румунії та Молдови. Оскільки Україна не дозволяла подвійне громадянство, у певний момент я подав заяву до посольства України в Бухаресті про відмову від громадянства. Мені дуже хотілося стати громадянином Молдови", - пояснив він.
Томак зазначив, що залишається тісно пов'язаним із Молдовою та вважає її підтримку одним із важливих напрямів своєї діяльності.
За його словами, у разі остаточного затвердження на посаді він планує реалізувати кілька спільних румунсько-молдовських ініціатив. Серед них - створення спільного законодавства у сфері медіа, яке дозволить телеканалам і радіостанціям двох країн працювати на обох ринках.
"Так ми зможемо природним чином допомогти Молдові у боротьбі з дезінформацією та русифікацією. Європейське законодавство дозволяє це зробити, потрібно лише офіційно оформити ініціативу. Вплив російськомовних ЗМІ, як і раніше, залишається досить серйозною проблемою", - наголосив він.
Також Томак виступає за розробку спільної освітньої програми та проведення спортивних змагань під назвою "Кубок Румунії та Молдови".
Нагадаємо, 4 червня президент Румунії Нікушор Дан призначив депутата Європарламенту Єуджена Томака прем'єр-міністром.
Відповідно до Конституції країни, він має десять днів для формування уряду та отримання підтримки парламенту. Для затвердження нового кабінету необхідно заручитися голосами щонайменше 233 депутатів.