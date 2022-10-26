Новий прем'єр Італії невдовзі може відвідати Україну, - ЗМІ

Як зазначає видання, Мелоні планує зустрітися з лідером США Джо Байденом, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а потім із українським президентом Володимиром Зеленським.

Скоріш за все, поїздки нового прем'єра розпочнуться вже з початку наступного місяця. Україну вона може відвідати до 15 листопада, перед самітом "Великої двадцятки" в Індонезії.

Там також наголошують, що поїздка до Києва буде залежати від ситуації з безпекою в Україні.