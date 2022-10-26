UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Новий прем'єр Італії невдовзі може відвідати Україну, - ЗМІ

Фото: новообраний прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Новообрана прем'єрка Італії Джорджа Мелоні у першій половині листопада може приїхати до України з візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Як зазначає видання, Мелоні планує зустрітися з лідером США Джо Байденом, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а потім із українським президентом Володимиром Зеленським.

Скоріш за все, поїздки нового прем'єра розпочнуться вже з початку наступного місяця. Україну вона може відвідати до 15 листопада, перед самітом "Великої двадцятки" в Індонезії.

Там також наголошують, що поїздка до Києва буде залежати від ситуації з безпекою в Україні.

Раніше Джорджа Мелоні заявила про свою повну підтримку Києва після отримання поздоровлень від президента України Володимира Зеленського з її перемогою на виборах.

Крім того, Мелоні, перша жінка-прем'єр-міністр Італії, пообіцяла провести країну через одні з найважчих часів з часів Другої світової війни та підтримувати Україну у її війні з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News