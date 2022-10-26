Новый премьер Италии вскоре может посетить Украину, - СМИ

Новоизбранный премьер-министр Италии Джорджа Мелони в первой половине ноября может приехать в Украину с визитом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.
Как отмечает издание, Мелони планирует встретиться с лидером США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а затем с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Скорее всего, поездки нового премьера начнутся уже с начала следующего месяца. Украину она может посетить до 15 ноября, перед саммитом "Большой двадцатки" в Индонезии.
Там также подчеркивают, что поездка в Киев будет зависить от ситуации с безопасностью в Украине.
Ранее Джорджа Мелони заявила о своей полной поддержке Киева после получения поздравлений от президента Украины Владимира Зеленского с ее победой на выборах.
Кроме того, Мелони, первая женщина-премьер-министр Италии, пообещала провести страну через одни из самых трудных времен со времен Второй мировой войны и поддерживать Украину в ее войне с Россией.
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