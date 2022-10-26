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Новый премьер Италии вскоре может посетить Украину, - СМИ

Фото: новоизбранный премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Новоизбранный премьер-министр Италии Джорджа Мелони в первой половине ноября может приехать в Украину с визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

Как отмечает издание, Мелони планирует встретиться с лидером США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а затем с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Скорее всего, поездки нового премьера начнутся уже с начала следующего месяца. Украину она может посетить до 15 ноября, перед саммитом "Большой двадцатки" в Индонезии.

Там также подчеркивают, что поездка в Киев будет зависить от ситуации с безопасностью в Украине.

Ранее Джорджа Мелони заявила о своей полной поддержке Киева после получения поздравлений от президента Украины Владимира Зеленского с ее победой на выборах.

Кроме того, Мелони, первая женщина-премьер-министр Италии, пообещала провести страну через одни из самых трудных времен со времен Второй мировой войны и поддерживать Украину в ее войне с Россией.

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