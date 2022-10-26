Новый премьер Италии вскоре может посетить Украину, - СМИ

Как отмечает издание, Мелони планирует встретиться с лидером США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а затем с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Скорее всего, поездки нового премьера начнутся уже с начала следующего месяца. Украину она может посетить до 15 ноября, перед саммитом "Большой двадцатки" в Индонезии.

Там также подчеркивают, что поездка в Киев будет зависить от ситуации с безопасностью в Украине.