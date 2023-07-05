Новий прем'єр Болгарії планує очистити спецслужби країни від впливу Росії

Болгарська проросійська партія "Відродження"

Ця політична сила набирає обертів у країні, фактично громила офіси ЄС у Софії, фізично блокувала депутатів у парламенті, погрожувала людям на заходах Pride і закликала до знищення ворогів російського диктатора Володимира Путіна.

Прем'єр звернувся до партії і заявив, що влада має розслідувати, чи не виходить її поведінка за рамки закону.

27 червня Денков публічно звинуватив партію, чия підтримка зараз зросла приблизно до 16%, у тому, що вона "неофашистська" і веде "війну проти європейських цінностей".

Загадкові вибухи на збройових заводах

Ці інциденти відбувалися раніше, а тепер країна намагається наростити виробництво зброї для експорту в Україну. Правоохоронців Болгарії звинувачують у багаторічній бездіяльності, приховуванні та зволіканнях.

Ніколай Денков сказав, що настав час покласти край цій схемі, коли правоохоронні органи та служби безпеки заплющують очі, коли справа доходить до розслідування справ, у яких РФ може "смикати за ниточки".

Розбіжності з президентом Радевим

Уряд Денкова, який виступає за НАТО і ЄС, швидко активізував свої зобов'язання щодо відправлення зброї на Україну.

Це ставить уряд на шлях зіткнення не тільки з РФ, а й із президентом Руменом Радевим. Він виступає проти поставок зброї в Україну.

Боротьба з російським впливом у спецслужбах Болгарії

Одним із пріоритетів нового уряду є широкомасштабна реформа спецслужб, спрямована на викорінення агентури РФ. Але спроби влади зустріли протидію з боку президента Радєва, який наразі дає згоду на призначення голів різних служб безпеки.

Денков визнає, що неможливо сказати, як далеко простягається вплив РФ. Однак він протягом найближчих місяців хоче змінити профільний закон і в кінцевому підсумку позбавити свою країну впливу Росії.

Допомога від Болгарії

Нещодавно міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що країна прагне посилити підтримку зусиль ЄС щодо постачання Україні боєприпасів. Болгарія планує доєднатись до спільних закупівель.

Пізніше новий прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков сказав, що країна має бути послідовною і виконувати рішення, які були ухвалені раніше. Необхідно допомагати Україні зброєю і снарядами.