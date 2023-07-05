Новый премьер Болгарии планирует очистить спецслужбы страны от влияния России

Болгарская пророссийская партия "Возрождение"

Эта политическая сила набирает обороты в стране, фактически громила офисы ЕС в Софии, физически блокировала депутатов в парламенте, угрожала людям на мероприятиях Pride и призывала к уничтожению врагов российского диктатора Владимира Путина.

Премьер обратился к партии и заявил, что власти должны расследовать, не выходит ли ее поведение за рамки закона.

27 июня Денков публично обвинил партию, чья поддержка сейчас выросла примерно до 16%, в том, что она "неофашистская" и ведет "войну против европейских ценностей".

Загадочные взрывы на оружейных заводах

Эти инциденты происходили раньше, а теперь страна пытается нарастить производство оружия для экспорта в Украину. Правоохранителей Болгарии обвиняют в многолетней бездеятельности, сокрытии и промедлениях.

Николай Денков сказал, что пришло время положить конец этой схеме, когда правоохранительные органы и службы безопасности закрывают глаза, когда дело доходит до расследования дел, в которых РФ может "дергать за ниточки".

Разногласия с президентом Радевым

Правительство Денкова, выступающее за НАТО и ЕС, быстро активизировало свои обязательства по отправке оружия на Украину.

Это ставит правительство на путь столкновения не только с РФ, но и с президентом Руменом Радевым. Он выступает против поставок оружия в Украину.

Борьба с российским влиянием в спецслужбах Болгарии

Одним из приоритетов нового правительства является широкомасштабная реформа спецслужб, направленная на искоренение агентуры РФ. Но попытки властей встретили противодействие со стороны президента Радева, который сейчас дает согласие на назначение глав различных служб безопасности.

Денков признает, что невозможно сказать, как далеко простирается влияние РФ. Однако он в течение ближайших месяцев хочет изменить профильный закон и в конечном итоге лишить свою страну влияния России.

Помощь от Болгарии

Недавно министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что страна стремится усилить поддержку усилий ЕС по поставкам Украине боеприпасов. Болгария планирует присоединиться к совместным закупкам.

Позже новый премьер-министр Болгарии Николай Денков сказал, что страна должна быть последовательной и выполнять решения, принятые ранее. Необходимо помогать Украине оружием и снарядами.