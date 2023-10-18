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Новий посол Туреччини розпочав роботу в Україні

Фото: посол Туреччини в Україні Мустафа Левент Більген та заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс (twitter.com/TCKievBE)
Автор: Тетяна Степанова

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у нового посла Туреччини в Україні Мустафи Левента Більгена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства Туреччини в Україні.

"Надзвичайний і повноважний посол Мустафа Левент Більген сьогодні вручив заступнику міністра закордонних справ Євгену Перебийнісу копії вірчих грамот", - ідеться в повідомленні.

Також Перебийніс і Більген обговорили низку актуальних питань двостороннього співробітництва та міжнародного порядку денного, зокрема, в контексті забезпечення продовольчої безпеки та реалізації положень "формули миру" президента Володимира Зеленського.

Новий посол Туреччини в Україні

Нагадаємо, 14 вересня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган призначив Мустафу Левента Більгена послом в Україні.

Варто зауважити, що про кандидатуру нового посла ЗМІ Туреччини повідомляли ще у червні.

Посол Мустафа Левент Білген здобув ступінь бакалавра в США на факультеті менеджменту Університету Джорджа Мейсона в галузі ділового адміністрування. Також він здобув ступінь магістра в галузі міжнародного бізнесу і транзакцій на факультеті гуманітарних і соціальних наук того ж університету.

Білген почав працювати в Міністерстві закордонних справ Туреччини з 1995 року. У 2007-2009 роках був спеціальним радником Генерального секретаря Ради національної безпеки Тахсіна Бурджуоглу, у 2009-2011 роках був генеральним консулом-засновником у Торонто.

З 2011 до 2014 року був генеральним консулом у Нью-Йорку, а з грудня 2014 року до 1 жовтня 2016 року - обіймав посаду посла в Абу-Дабі.

З 2017 року він є радником Державного департаменту Туреччини. З 2018 по 2019 рік він був радником декомунізаційної комісії Палати представників із закордонних справ.

Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере виконував свої обов'язки з січня 2019 року.

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