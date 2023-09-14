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Ердоган призначив нового посла Туреччини в Україні

Четвер 14 вересня 2023 19:14
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Ердоган призначив нового посла Туреччини в Україні Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган призначив Мустафу Левента Більгена послом в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Ердогана.

"Мустафу Левента Більгена призначити послом в Україні", - сказано в документі.

Варто зауважити, що про кандидатуру нового посла ЗМІ Туреччини повідомляли ще у червні.

Також сьогодні було призначено нових послів Туреччини у Польщі, Марокко, Бурунді та Росії.

Новий посол Туреччини в Україні

Посол Мустафа Левент Білген здобув ступінь бакалавра в США на факультеті менеджменту Університету Джорджа Мейсона в галузі ділового адміністрування. Також він отримав ступінь магістра в галузі міжнародного бізнесу і транзакцій на факультеті гуманітарних і соціальних наук того ж університету.

Білген почав працювати в Міністерстві закордонних справ Туреччини з 1995 року. У 2007-2009 роках був спеціальним радником Генерального секретаря Ради національної безпеки Тахсіна Бурджуоглу, у 2009-2011 роках був генеральним консулом-засновником у Торонто.

З 2011 до 2014 року був генеральним консулом у Нью-Йорку, а з грудня 2014 року до 1 жовтня 2016 року - обіймав посаду посла в Абу-Дабі.

З 2017 року він є радником Державного департаменту Туреччини. З 2018 по 2019 рік він був радником декомунізаційної комісії Палати представників із закордонних справ.

Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере виконував свої обов'язки з січня 2019 року.

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