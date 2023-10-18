RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новый посол Турции начал работу в Украине

Фото: посол Турции в Украине Мустафа Левент Бильген и заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис (twitter.com/TCKievBE)
Автор: Татьяна Степанова

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у нового посла Турции в Украине Мустафы Левента Бильгена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Турции в Украине.

"Чрезвычайный и полномочный посол Мустафа Левент Бильген сегодня вручил заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийносу копии верительных грамот", - говорится в сообщении.

Также Перебийнис и Бильген обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, в частности, в контексте обеспечения продовольственной безопасности и реализации положений "формулы мира" президента Владимира Зеленского.

Новий посол Туреччини в Україні

Напомним, 14 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Мустафу Левента Бильгена послом в Украине.

Следует отметить, что о кандидатуре нового посла СМИ Турции сообщали еще в июне.

Посол Мустафа Левент Білген здобув ступінь бакалавра в США на факультеті менеджменту Університету Джорджа Мейсона в галузі ділового адміністрування. Також він отримав ступінь магістра в галузі міжнародного бізнесу і транзакцій на факультеті гуманітарних і соціальних наук того ж університету.

Білген почав працювати в Міністерстві закордонних справ Туреччини з 1995 року. У 2007-2009 роках був спеціальним радником Генерального секретаря Ради національної безпеки Тахсіна Бурджуоглу, у 2009-2011 роках був генеральним консулом-засновником у Торонто.

З 2011 до 2014 року був генеральним консулом у Нью-Йорку, а з грудня 2014 року до 1 жовтня 2016 року - обіймав посаду посла в Абу-Дабі.

З 2017 року він є радником Державного департаменту Туреччини. З 2018 по 2019 рік він був радником декомунізаційної комісії Палати представників із закордонних справ.

Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере виконував свої обов'язки з січня 2019 року.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция