Новый посол Турции начал работу в Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у нового посла Турции в Украине Мустафы Левента Бильгена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Турции в Украине.
"Чрезвычайный и полномочный посол Мустафа Левент Бильген сегодня вручил заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийносу копии верительных грамот", - говорится в сообщении.
Также Перебийнис и Бильген обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, в частности, в контексте обеспечения продовольственной безопасности и реализации положений "формулы мира" президента Владимира Зеленского.
Напомним, 14 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Мустафу Левента Бильгена послом в Украине.
Следует отметить, что о кандидатуре нового посла СМИ Турции сообщали еще в июне.
Посол Мустафа Левент Білген здобув ступінь бакалавра в США на факультеті менеджменту Університету Джорджа Мейсона в галузі ділового адміністрування. Також він отримав ступінь магістра в галузі міжнародного бізнесу і транзакцій на факультеті гуманітарних і соціальних наук того ж університету.
Білген почав працювати в Міністерстві закордонних справ Туреччини з 1995 року. У 2007-2009 роках був спеціальним радником Генерального секретаря Ради національної безпеки Тахсіна Бурджуоглу, у 2009-2011 роках був генеральним консулом-засновником у Торонто.
З 2011 до 2014 року був генеральним консулом у Нью-Йорку, а з грудня 2014 року до 1 жовтня 2016 року - обіймав посаду посла в Абу-Дабі.
З 2017 року він є радником Державного департаменту Туреччини. З 2018 по 2019 рік він був радником декомунізаційної комісії Палати представників із закордонних справ.
Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере виконував свої обов'язки з січня 2019 року.
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