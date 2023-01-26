Новий посол США в Росії прибула до Москви

Новий посол Сполучених Штатів у Російській Федерації Лінн Трейсі прибула до Москви, щоб розпочати виконання своїх повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Посольства США у Росії.

"З поверненням до Росії, посол Трейсі!", - йдеться у повідомленні дипломатичного представництва США у Москві.

Трейсі працювала в Пакистані та Казахстані, у 2001–2002 роках обіймала посаду референта з Грузії. З 2004 до 2006 року працювала в дипломатичному представництві в Казахстані. З 2006 по 2009 рік була головою консульства США в Пакистані, отримавши за підсумками цього відрядження від імені тодішнього держсекретаря Гілларі Клінтон нагороду "За виявлений героїзм". 26 серпня 2008 року на неї було скоєно замах.

Після замаху була заступником посла США в Туркменістані, також працювала заступником помічника держсекретаря Центральної Азії в Бюро у справах Південної та Центральної Азії Держдепартаменту.