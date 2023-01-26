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Новий посол США в Росії прибула до Москви

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Москва, Четвер 26 січня 2023 02:55
Новий посол США в Росії прибула до Москви Фото: посол США в РФ Лінн Трейсі (facebook.com/WoodrowWilsonHouse)
Автор: Константин Широкун

Новий посол Сполучених Штатів у Російській Федерації Лінн Трейсі прибула до Москви, щоб розпочати виконання своїх повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Посольства США у Росії.

"З поверненням до Росії, посол Трейсі!", - йдеться у повідомленні дипломатичного представництва США у Москві.

Трейсі працювала в Пакистані та Казахстані, у 2001–2002 роках обіймала посаду референта з Грузії. З 2004 до 2006 року працювала в дипломатичному представництві в Казахстані. З 2006 по 2009 рік була головою консульства США в Пакистані, отримавши за підсумками цього відрядження від імені тодішнього держсекретаря Гілларі Клінтон нагороду "За виявлений героїзм". 26 серпня 2008 року на неї було скоєно замах.

Після замаху була заступником посла США в Туркменістані, також працювала заступником помічника держсекретаря Центральної Азії в Бюро у справах Південної та Центральної Азії Держдепартаменту.

Новий посол США в Росії прибула до Москви

Нагадаємо, ще 22 вересня 2022 року стало відомо, що російський уряд дав згоду на призначення Лінн Трейсі новим послом Сполучених Штатів у Москві.

Пізніше Сенат США підтримав призначення Лінн Трейсі на посаду посла Сполучених Штатів Америки у Російській Федерації.

Також повідомлялося, що 4 вересня Джон Салліван завершив свою роботу на посаді посла Сполучених Штатів у Росії та виїхав з Москви.

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