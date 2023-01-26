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Новый посол США в России прибыла в Москву

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Москва, Четверг 26 января 2023 02:55
Новый посол США в России прибыла в Москву Фото: посол США в РФ Линн Трейси (facebook.com/WoodrowWilsonHouse)
Автор: Константин Широкун

Новый посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Линн Трейси прибыла в Москву, чтобы начать выполнение своих полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Посольства США в России.

"С возвращением в Россию, посол Трейси!", - говорится в сообщении дипломатического представительства США в Москве.

Трейси работала в Пакистане и Казахстане, в 2001–2002 годах занимала должность референта по Грузии. С 2004 по 2006 год работала в дипломатическом представительстве в Казахстане. С 2006 по 2009 год была главой консульства США в Пакистане, получив по итогам этой командировки от имени тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон награду «За проявленный героизм». 26 августа 2008 года на нее было совершено покушение.

После покушения была заместителем посла США в Туркменистане, также работала заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента.

Новый посол США в России прибыла в Москву

Напомним, еще 22 сентября 2022 года стало известно, что российское правительство дало согласие на назначение Линн Трейси новым послом Соединенных Штатов в Москве.

Позже Сенат США поддержал назначение Линн Трейси на должность посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации.

Также сообщалось, что 4 сентября Джон Салливан завершил свою работу на должности посла Соединенных Штатов в России и уехал из Москвы.

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