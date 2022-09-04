Посол США в России завершил свою работу и покинул Москву

Сегодня, 4 сентября, Джон Дж. Салливан завершил свою работу на должности посла Соединенных Штатов в России и уехал из Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб у посольства США в России.

По данным ведомства, Салливан был назначен на должность американского посла в декабре 2019 года и пробыл на этой должности почти три года. После отъезда он завершит свою почти сорокалетнюю карьеру на госслужбе, в течение которой он занимал пост заместителя госсекретаря и руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли.

При этом в посольстве отмечают, что до прибытия преемника Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять заместитель главы миссии США в РФ Элизабет Руд.