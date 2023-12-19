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Новий посол Польщі в Україні прибув до Києва

Київ, Вівторок 19 грудня 2023 21:17
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Новий посол Польщі в Україні прибув до Києва Фото: посол Польщі в Україні Ярослав Гузи (РАР)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 грудня, до Києва прибув новий посол Польщі в Україні Ярослав Гузи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Новий посол Польщі в Україні подав копії вірчих грамот до Міністерства закордонних справ України та зазначив, що невдовзі можливий візит польського глави МЗС Радослава Сікорського до України.

Крім цього, Гузи наголосив, що під час своєї роботи продовжить і реалізує "все те позитивне, що було під час війни та те, що планує реалізувати нова влада".

"Це, безумовно, розвиток у максимально позитивному аспекті всіх відносин, чи то політичних, чи то економічних, чи то культурних, які в сукупності можуть скласти стратегічне партнерство, звісно, в специфічних умовах війни", - заявив посол.

Нагадаємо, що в жовтні цього року МЗС Польщі оголосило про призначення нового посла в Україні, ним став 68-річний історик та журналіст Ярослав Гузи.

На посаді посла Польщі в Україні Ярослав Гузи змінив Бартоша Ціхоцького, який обіймав цю посаду з лютого 2019 року.

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