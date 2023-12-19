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Новый посол Польши в Украине прибыл в Киев

Киев, Вторник 19 декабря 2023 21:17
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Новый посол Польши в Украине прибыл в Киев Фото: посол Польши в Украине Ярослав Гузы (РАР)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 декабря, в Киев прибыл новый посол Польши в Украине Ярослав Гузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Новый посол Польши в Украине подал копии верительных грамот в Министерство иностранных дел Украины и отметил, что вскоре возможен визит польского главы МИД Радослава Сикорского в Украину.

Кроме этого, Гузы подчеркнул, что во время своей работы продолжит и реализует "все то положительное, что было во время войны и то, что планирует реализовать новая власть".

"Это, безусловно, развитие в максимально положительном аспекте всех отношений, то ли политических, то ли экономических, то ли культурных, которые в совокупности могут составить стратегическое партнерство, конечно, в специфических условиях войны", - заявил посол.

Напомним, что в октябре МИД Польши объявил о назначении нового посла в Украине, им стал 68-летний историк и журналист Ярослав Гузы.

В должности посла Польши в Украине Ярослав Гузы сменил Бартоша Цихоцкого, который занимал этот пост с февраля 2019 года.

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