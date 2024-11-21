Новий посол Китаю розпочав роботу в Україні

"21 листопада заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкуня", - йдеться в повідомленні.

Заступник міністра привітав китайського високопосадовця з початком його дипломатичної місії в Україні та відзначив позитивну динаміку активізації українсько-китайського політичного діалогу у цьому році.

Сторони також обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема у контексті використання значного потенціалу торговельно-економічної співпраці між Україною та Китаєм, а також взаємодії двох країн у багатосторонніх форматах.