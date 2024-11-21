Новый посол Китая начал работу в Украине

"21 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у назначенного посла Китайской Народной Республики в Украине Ма Шенкуня", - говорится в сообщении.

Замминистра поздравил китайского чиновника с началом его дипломатической миссии в Украине и отметил позитивную динамику активизации украинско-китайского политического диалога в этом году.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности, в контексте использования значительного потенциала торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Китаем, а также взаимодействия двух стран в многосторонних форматах.