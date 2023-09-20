Новий посол ЄС розпочала роботу в Україні

"Через кілька годин після прибуття до Києва новопризначений посол ЄС Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Матернова і команда представництва ЄС працюватимуть над поглибленням міцного партнерства України та ЄС у вирішальний час.

Нагадаємо, раніше послом ЄС в Україні був естонський дипломат Матті Маасікас. Він обіймав цю посаду з 2019 року.

20 квітня цього року верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель оголосив про призначення 40 голів делегацій і одного повіреного у справах Євросоюзу. Серед іншого, також призначено посла ЄС в Україні.

Так, новим послом ЄС в Україні було призначено Катаріну Матернову.

Раніше вона обіймала посаду заступниці генерального директора в Генеральному директораті з питань сусідства та переговорів щодо розширення Єврокомісії. Також Матернова обіймала посаду старшого радника та менеджера Світового банку з питань віцепрезидентства в Європі та Центральній Азії.