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Новий посол ЄС розпочала роботу в Україні

Фото: новий посол ЄС в Україні Катаріна Матернова і заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс (witter.com/EUDelegationUA)
Автор: Тетяна Степанова

Новопризначений посол Європейського союзу у Києві Катаріна Матернова 20 вересня вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийносу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представництва ЄС в Україні.

 "Через кілька годин після прибуття до Києва новопризначений посол ЄС Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Матернова і команда представництва ЄС працюватимуть над поглибленням міцного партнерства України та ЄС у вирішальний час.

Нагадаємо, раніше послом ЄС в Україні був естонський дипломат Матті Маасікас. Він обіймав цю посаду з 2019 року.

20 квітня цього року верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель оголосив про призначення 40 голів делегацій і одного повіреного у справах Євросоюзу. Серед іншого, також призначено посла ЄС в Україні.

Так, новим послом ЄС в Україні було призначено Катаріну Матернову.

Раніше вона обіймала посаду заступниці генерального директора в Генеральному директораті з питань сусідства та переговорів щодо розширення Єврокомісії. Також Матернова обіймала посаду старшого радника та менеджера Світового банку з питань віцепрезидентства в Європі та Центральній Азії.

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