Офіційно. У ЄС назвали ім'я нового посла в Україні

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель оголосив про призначення 40 голів делегацій і одного повіреного у справах Євросоюзу. Серед іншого, також призначено посла ЄС в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського союзу .

"Офіційно 40 голів делегацій будуть призначені після отримання офіційного схвалення від відповідних країн, що приймають", - йдеться в повідомленні.

Так, послом ЄС в Україні призначено Катаріну Матернову.

У ЄС зазначили, що наразі вона є заступницею генерального директора в Генеральному директораті з питань сусідства та переговорів щодо розширення Єврокомісії. Раніше вона обіймала посаду старшого радника та менеджера Світового банку з питань віцепрезидентства в Європі та Центральній Азії.

Нагадаємо, на зимовому саміті країн Євросоюзу можуть обговорити перспективу початку переговорів щодо вступу України та Молдови до євроспільноти.

Крім того, рада Євросоюзу затвердила допомогу у розмірі 1 мільярда євро на боєприпаси для України.

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