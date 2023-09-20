Новый посол ЕС начала работу в Украине

"Через несколько часов по прибытии в Киев новоназначенный посол ЕС Матернова вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Перебийноса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Матернова и команда представительства ЕС будут работать над углублением прочного партнерства Украины и ЕС в решающее время.

Через несколько часов после прибытия в Киев новоназначенная Посолка ЕС Матернова вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Перебийноса. @kmathernova и команда Представительства ЕС будут работать над углублением крепкого партнерства в решающее время. pic.twitter.com/EIssbr9qh6 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) September 20, 2023

Напомним, ранее послом ЕС в Украине был эстонский дипломат Матти Маасикас. Он занимал этот пост с 2019 года.

20 апреля этого года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о назначении 40 глав делегаций и одного поверенного в делах Евросоюза. Среди прочего также назначен посол ЕС в Украине.

Так, новым послом ЕС в Украине была назначена Катарина Матернова.

Ранее она занимала должность заместительницы генерального директора в Генеральном директорате по вопросам соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии. Также Матернова занимала должность старшего советника и менеджера Всемирного банка по вице-президентству в Европе и Центральной Азии.