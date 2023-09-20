RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новый посол ЕС начала работу в Украине

Фото: новый посол ЕС в Украине Катарина Матернова и заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис (witter.com/EUDelegationUA)
Автор: Татьяна Степанова

Новоназначенный посол Европейского союза в Киеве Катарина Матернова 20 сентября вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийносу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представительства ЕС в Украине.

"Через несколько часов по прибытии в Киев новоназначенный посол ЕС Матернова вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Перебийноса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Матернова и команда представительства ЕС будут работать над углублением прочного партнерства Украины и ЕС в решающее время.

Напомним, ранее послом ЕС в Украине был эстонский дипломат Матти Маасикас. Он занимал этот пост с 2019 года.

20 апреля этого года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о назначении 40 глав делегаций и одного поверенного в делах Евросоюза. Среди прочего также назначен посол ЕС в Украине.

Так, новым послом ЕС в Украине была назначена Катарина Матернова.

Ранее она занимала должность заместительницы генерального директора в Генеральном директорате по вопросам соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии. Также Матернова занимала должность старшего советника и менеджера Всемирного банка по вице-президентству в Европе и Центральной Азии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз