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Новий порядок. Штайнмаєр заявив про протистояння Росії та Німеччини

Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр, федеральний президент Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про те, що Німеччина й Росія перебувають у протистоянні, а тому "немає місця старим мріям" щодо РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Якщо ми подивимося на сьогоднішню Росію, то в ній немає місця старим мріям. Наші країни сьогодні протистоять одна одній", - сказав Штайнмаєр.

За словами президента ФРН, повномасштабне вторгнення Росії здійснило "розрив епохи", що занурило Німеччину в "інший час і невпевненість".

"Час, відзначений війною, насильством і втечею, занепокоєнням про поширення війни в Європі", - заявив німецький президент.

Також Штайнмаєр відзначив, що Путін несе особисту відповідальність за події на території України та дорікнув йому через імперські одержимості.

"У своїй імперській одержимості російський президент порушив міжнародне право, поставив під сумнів кордони, здійснив захоплення земель", - резюмував він.

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Російська Федерація