RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новый порядок. Штайнмайер заявил о противостоянии России и Германии

Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер, федеральный президент Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о том, что Германия и Россия находятся в противостоянии, а потому "нет места старым мечтам" в отношении РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Если мы посмотрим на сегодняшнюю Россию, то в ней нет места старым мечтам. Наши страны сегодня противостоят друг другу", - сказал Штайнмайер.

По словам президента ФРГ, полномасштабное вторжение России совершило "разрыв эпохи", что погрузило Германию в "другое время и неуверенность".

"Время, отмеченное войной, насилием и бегством, беспокойством о распространении войны в Европе", - заявил немецкий президент.

Также Штайнмайер отметил, что Путин несет личную ответственность за события на территории Украины и упрекнул его из-за имперских одержимостей.

"В своей имперской одержимости российский президент нарушил международное право, подверг сомнению границы, осуществил захват земель", - резюмировал он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация