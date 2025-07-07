Новий план перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС: AP дізналося деталі пропозиції

Ізраїль направив переговорну делегацію до Катару для обговорення нової угоди про припинення вогню в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Це сталося напередодні запланованої зустрічі прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу з Дональдом Трампом у США.

За інформацією Associated Press, ХАМАС передав посередникам нову письмову пропозицію, яка передбачає 60-денне припинення вогню.

Протягом цього періоду угруповання має звільнити 10 живих і передати тіла 18 загиблих заручників.

Ізраїль, у свою чергу, відведе війська до буферної зони вздовж кордонів Гази та дозволить доставку великої кількості гуманітарної допомоги.

Припинення вогню

Важливо, що в документі йдеться про особисту гарантію Дональда Трампа щодо дотримання умов перемир’я з боку Ізраїлю. Це має заспокоїти ХАМАС після подій березня, коли Ізраїль односторонньо припинив участь у перемир’ї.

При цьому, як зазначається, угода не гарантує повного завершення війни - переговори про постійне припинення вогню мають тривати впродовж усіх 60 днів.

Тим часом, за даними, внаслідок нових авіаударів Ізраїлю загинуло щонайменше 38 палестинців.

Попри переговори, авіаудари Ізраїлю по Газі тривають. Внаслідок обстрілів житлових будинків у місті Газа загинули 20 людей, ще 25 отримали поранення.

Ще 18 людей загинули у наметовому таборі в районі Мувасі на півдні Гази. Серед загиблих - щонайменше дві родини.

Водночас уряд Ізраїлю схвалив відправку гуманітарної допомоги на північ анклаву.

Це рішення ухвалили після тривалої блокади, що тривала від березня. Раніше більшість допомоги надходила лише до південної частини території.

Переговори тривають на тлі розколу між сторонами.

ХАМАС наполягає на повному виведенні ізраїльських військ та гарантії завершення війни, тоді як Нетаньягу заявив, що мета Ізраїлю - повна ліквідація військової та політичної структури ХАМАС.