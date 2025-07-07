Новый план перемирия между Израилем и ХАМАС: AP узнало детали предложения

Израиль направил переговорную делегацию в Катар для обсуждения нового соглашения о прекращении огня в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Это произошло накануне запланированной встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Дональдом Трампом в США.

По информации Associated Press, ХАМАС передал посредникам новое письменное предложение, которое предусматривает 60-дневное прекращение огня.

В течение этого периода группировка должна освободить 10 живых и передать тела 18 погибших заложников.

Израиль, в свою очередь, отведет войска в буферную зону вдоль границ Газы и разрешит доставку большого количества гуманитарной помощи.

Прекращение огня

Важно, что в документе говорится о личной гарантии Дональда Трампа по соблюдению условий перемирия со стороны Израиля. Это должно успокоить ХАМАС после событий марта, когда Израиль односторонне прекратил участие в перемирии.

При этом, как отмечается, соглашение не гарантирует полного завершения войны - переговоры о постоянном прекращении огня должны продолжаться в течение всех 60 дней.

Между тем, по данным, в результате новых авиаударов Израиля погибли по меньшей мере 38 палестинцев.

Несмотря на переговоры, авиаудары Израиля по Газе продолжаются. В результате обстрелов жилых домов в городе Газа погибли 20 человек, еще 25 получили ранения.

Еще 18 человек погибли в палаточном лагере в районе Муваси на юге Газы. Среди погибших - по меньшей мере две семьи.

В то же время правительство Израиля одобрило отправку гуманитарной помощи на север анклава.

Это решение приняли после длительной блокады, которая длилась с марта. Ранее большинство помощи поступало только в южную часть территории.

Переговоры продолжаются на фоне раскола между сторонами.

ХАМАС настаивает на полном выводе израильских войск и гарантии завершения войны, тогда как Нетаньяху заявил, что цель Израиля - полная ликвидация военной и политической структуры ХАМАС.