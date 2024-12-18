Новий підхід до встановлення інвалідності: як працюватиме система після ліквідації МСЕК

З початку 2025 року в Україні починає діяти новий підхід до встановлення інвалідності – оцінювання повсякденного функціонування людини. Ця система замінить ліквідовані медико-соціальні експертні комісії (МСЕК).
Як працюватиме нова процедура, РБК-Україна розповідає із посиланням на Міністерство охорони здоров’я.
Перелік документів залишається практично незмінним, але тепер їх прийматимуть у цифрових форматах – PDF, PNG чи JPG. Зокрема, потрібно надати:
З 1 січня 2025 року впровадження оцінювання повсякденного функціонування передбачає скасування постанови Кабінету Міністрів України №1317, яка регулювала порядок проведення медико-соціальної експертизи. Натомість набудуть чинності нові правила, затверджені постановою №1338. Вони покликані забезпечити прозорість процедури та зменшити адміністративне навантаження на лікарів і пацієнтів.
Також скасовується Форма №088/о. Направлення на оцінювання відтепер формуватимуть в окремій електронній системі, що дозволить уникнути помилок і пришвидшити обробку документів. Лікуючий лікар самостійно створюватиме направлення та надсилатиме його через нову е-систему, зазначили у МОЗ.
Для проходження оцінювання необхідно звернутися до лікаря та підготувати відповідний пакет документів. Лікар внесе інформацію до нової електронної системи та сформує направлення.
Далі медичний заклад повідомить вас про дату, час і місце оцінювання. Розгляд відбудеться у визначений день.
Рішення експертної команди буде надіслано електронною поштою або рекомендованим листом, а також передано до органів соціального захисту.
Що стосується документів, раніше виданих МСЕК, то:
У разі втрати документів через бойові дії чи евакуацію слід звернутися до органів соціального захисту або Пенсійного фонду.
Якщо документи вже передані в МСЕК, а засідання заплановано на 2025 рік, справу автоматично передадуть до визначеного закладу охорони здоровʼя, де працюють експертні команди. Наразі таких установ у країні налічується 286. Оцінювання відбудеться у раніше призначений день із повідомленням про місце та час проведення.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, який заклав основу для МСЕК у межах реформи системи оцінки інвалідності. 1 листопада Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає повну ліквідацію МСЕК із 1 січня 2025 року.
Таке рішення стало наслідком численних корупційних скандалів, пов'язаних із діяльністю керівників МСЕК у різних регіонах. Зокрема, значного резонансу набуло викриття незаконного збагачення очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи.
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