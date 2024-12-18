Новый подход к установлению инвалидности: как будет работать система после ликвидации МСЭК

С начала 2025 года в Украине начинает действовать новый подход к установлению инвалидности - оценка повседневного функционирования человека. Эта система заменит ликвидированные медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК).
Как будет работать новая процедура, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Перечень документов остается практически неизменным, но теперь их будут принимать в цифровых форматах - PDF, PNG или JPG. В частности, нужно предоставить:
С 1 января 2025 года внедрение оценки повседневного функционирования предусматривает отмену постановления Кабинета Министров Украины №1317, которое регулировало порядок проведения медико-социальной экспертизы. Вместо этого вступят в силу новые правила, утвержденные постановлением №1338. Они призваны обеспечить прозрачность процедуры и уменьшить административную нагрузку на врачей и пациентов.
Также отменяется Форма №088/о. Направление на оценку отныне будут формировать в отдельной электронной системе, что позволит избежать ошибок и ускорить обработку документов. Лечащий врач самостоятельно будет создавать направление и отправлять его через новую е-систему, отметили в Минздраве.
Для прохождения оценивания необходимо обратиться к врачу и подготовить соответствующий пакет документов. Врач внесет информацию в новую электронную систему и сформирует направление.
Далее медицинское учреждение сообщит вам о дате, времени и месте оценивания. Рассмотрение состоится в определенный день.
Решение экспертной команды будет отправлено по электронной почте или заказным письмом, а также передано в органы социальной защиты.
Что касается документов, ранее выданных МСЭК, то:
В случае потери документов из-за боевых действий или эвакуации следует обратиться в органы социальной защиты или Пенсионный фонд.
Если документы уже переданы в МСЭК, а заседание запланировано на 2025 год, дело автоматически передадут в определенное учреждение здравоохранения, где работают экспертные команды. Сейчас таких учреждений в стране насчитывается 286. Оценка состоится в ранее назначенный день с уведомлением о месте и времени проведения.
Напомним, в октябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который заложил основу для МСЭК в рамках реформы системы оценки инвалидности. 1 ноября Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий полную ликвидацию МСЭК с 1 января 2025 года.
Такое решение стало следствием многочисленных коррупционных скандалов, связанных с деятельностью руководителей МСЭК в разных регионах. В частности, значительный резонанс получило разоблачение незаконного обогащения руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы.
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