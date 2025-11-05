Новий паркан та дрони: Норвегія суттєво посилить кордон з Росією

Норвегія оголосила про масштабну модернізацію свого 198-кілометрового кордону з Росією, включаючи нові паркани, системи спостереження та використання дронів для покращення моніторингу.

За даними Департаменту поліції Норвегії, огорожі будуть встановлені в ключових точках, включаючи Скафферхюллет, колишній прикордонний перехід у Сер-Варангері, та Стурског, єдиний офіційний прикордонний пункт Норвегії з Росією.

За словами чиновників, також будуть розгорнуті сучасні датчики та камери спостереження для моніторингу активності вздовж кордону.

Начальник поліції округу Фіннмарк Еллен Катрін Хетта заявила, що дрони можуть бути використані на окремих ділянках кордону для покращення повітряного спостереження.

Нова прикордонна огорожа лише на Скафферхюллет коштуватиме близько 400 тисяч євро. Осло вже забезпечило фінансування від Європейської комісії у розмірі приблизно 16,4 млн євро для підтримки більш масштабного проекту.

Раніше повідомлялось, що Норвегія вже почала будівництво вищого та безпечнішого паркану в Стурскогу на початку цього року у відповідь на те, що Осло вважає ескалацією загрози з боку Росії.