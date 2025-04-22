Новий Папа Римський: кого можуть обрати і як це вплине на Католицьку церкву

Після смерті Папи Римського Франциска увага світу прикута до Ватикану, де найближчими днями обиратимуть нового понтифіка. Очікується запекла боротьба між прихильниками реформ Франциска і консервативною частиною церкви.

Із понад 250 кардиналів право голосу мають лише 135 - усім їм менше 80 років. Близько 110 з них призначив сам Франциск, що, на думку деяких спостерігачів, зменшує шанси на обрання його ідеологічного антипода. Водночас, ці кардинали не є монолітною групою - серед них є як реформатори, так і консерватори

Погляди Папи Римського

Франциск запам’ятався як Папа, який пропагував милосердя, соціальну справедливість і простоту. Він мешкав у скромному готелі, носив звичайне вбрання, закликав допомагати бідним, приймати мігрантів і змінювати підходи до розлучених та ЛГБТ. Це викликало опір серед тих, хто має традиційні погляди. Деякі з них навіть звинувачували Франциска в єресі.

Найбільш жорстку опозицію очолювали американський кардинал Реймонд Берк і гвінейський кардинал Роберт Сара. Обидва відкрито критикували Франциска, виступаючи проти його соціальних поглядів та спроб змінити церковні правила.

На результати конклаву можуть вплинути й зовнішні фактори - від світової політики до зростання націоналізму. Як зазначають експерти, саме ці змінні можуть схилити вибір у бік більш прогресивного або, навпаки, консервативного кандидата.