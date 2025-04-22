Новий Папа Римський: кого можуть обрати і як це вплине на Католицьку церкву
Після смерті Папи Римського Франциска увага світу прикута до Ватикану, де найближчими днями обиратимуть нового понтифіка. Очікується запекла боротьба між прихильниками реформ Франциска і консервативною частиною церкви.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на The Guardian.
Із понад 250 кардиналів право голосу мають лише 135 - усім їм менше 80 років. Близько 110 з них призначив сам Франциск, що, на думку деяких спостерігачів, зменшує шанси на обрання його ідеологічного антипода. Водночас, ці кардинали не є монолітною групою - серед них є як реформатори, так і консерватори
Погляди Папи Римського
Франциск запам’ятався як Папа, який пропагував милосердя, соціальну справедливість і простоту. Він мешкав у скромному готелі, носив звичайне вбрання, закликав допомагати бідним, приймати мігрантів і змінювати підходи до розлучених та ЛГБТ. Це викликало опір серед тих, хто має традиційні погляди. Деякі з них навіть звинувачували Франциска в єресі.
Найбільш жорстку опозицію очолювали американський кардинал Реймонд Берк і гвінейський кардинал Роберт Сара. Обидва відкрито критикували Франциска, виступаючи проти його соціальних поглядів та спроб змінити церковні правила.
На результати конклаву можуть вплинути й зовнішні фактори - від світової політики до зростання націоналізму. Як зазначають експерти, саме ці змінні можуть схилити вибір у бік більш прогресивного або, навпаки, консервативного кандидата.
Смерть Папи Римського Франциска
У понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років помер Папа Римський Франциск, завершивши 12-річний понтифікат, відомий прагненням до реформ, відкритості та захисту знедолених. Після його смерті в Католицькій церкві розпочався період sede vacante - вакантного престолу. У цей час Колегія кардиналів бере на себе керування справами Ватикану та скликає конклав - спеціальні збори, на яких обирають нового понтифіка.
У 2025 році право голосу мають 138 кардиналів віком до 80 років. Хоча за канонічним правом Папою може стати будь-який охрещений та неодружений католик-чоловік, на практиці з 1378 року понтифіками обирають лише кардиналів. Зараз серед потенційних кандидатів на папський престол виділяють вісім осіб.
Вибори нового Папи Римського відбудуться в Сикстинській капелі, де кардинали зберуться на конклав. Для обрання нового понтифіка необхідно дві третини голосів. Процес виборів таємний, і результати оголошуються через спалення бюлетенів, дим від яких сигналізує про обрання нового Папи.
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