Новый Папа Римский: кого могут избрать и как это повлияет на Католическую церковь

После смерти Папы Римского Франциска внимание мира приковано к Ватикану, где в ближайшие дни будут избирать нового понтифика. Ожидается ожесточенная борьба между сторонниками реформ Франциска и консервативной частью церкви.

Из более 250 кардиналов право голоса имеют лишь 135 - всем им меньше 80 лет. Около 110 из них назначил сам Франциск, что, по мнению некоторых наблюдателей, уменьшает шансы на избрание его идеологического антипода. В то же время, эти кардиналы не являются монолитной группой - среди них есть как реформаторы, так и консерваторы

Взгляды Папы Римского

Франциск запомнился как Папа, который пропагандировал милосердие, социальную справедливость и простоту. Он жил в скромном отеле, носил обычную одежду, призывал помогать бедным, принимать мигрантов и менять подходы к разведенным и ЛГБТ. Это вызвало сопротивление среди тех, кто имеет традиционные взгляды. Некоторые из них даже обвиняли Франциска в ереси.

Наиболее жесткую оппозицию возглавляли американский кардинал Рэймонд Берк и гвинейский кардинал Роберт Сара. Оба открыто критиковали Франциска, выступая против его социальных взглядов и попыток изменить церковные правила.

На результаты конклава могут повлиять и внешние факторы - от мировой политики до роста национализма. Как отмечают эксперты, именно эти переменные могут склонить выбор в сторону более прогрессивного или, наоборот, консервативного кандидата.