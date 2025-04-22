Новый Папа Римский: кого могут избрать и как это повлияет на Католическую церковь
После смерти Папы Римского Франциска внимание мира приковано к Ватикану, где в ближайшие дни будут избирать нового понтифика. Ожидается ожесточенная борьба между сторонниками реформ Франциска и консервативной частью церкви.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Из более 250 кардиналов право голоса имеют лишь 135 - всем им меньше 80 лет. Около 110 из них назначил сам Франциск, что, по мнению некоторых наблюдателей, уменьшает шансы на избрание его идеологического антипода. В то же время, эти кардиналы не являются монолитной группой - среди них есть как реформаторы, так и консерваторы
Взгляды Папы Римского
Франциск запомнился как Папа, который пропагандировал милосердие, социальную справедливость и простоту. Он жил в скромном отеле, носил обычную одежду, призывал помогать бедным, принимать мигрантов и менять подходы к разведенным и ЛГБТ. Это вызвало сопротивление среди тех, кто имеет традиционные взгляды. Некоторые из них даже обвиняли Франциска в ереси.
Наиболее жесткую оппозицию возглавляли американский кардинал Рэймонд Берк и гвинейский кардинал Роберт Сара. Оба открыто критиковали Франциска, выступая против его социальных взглядов и попыток изменить церковные правила.
На результаты конклава могут повлиять и внешние факторы - от мировой политики до роста национализма. Как отмечают эксперты, именно эти переменные могут склонить выбор в сторону более прогрессивного или, наоборот, консервативного кандидата.
Смерть Папы Римского Франциска
В понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск, завершив 12-летний понтификат, известный стремлением к реформам, открытости и защите обездоленных. После его смерти в Католической церкви начался период sede vacante - вакантного престола. В это время Коллегия кардиналов берет на себя управление делами Ватикана и созывает конклав - специальное собрание, на котором выбирают нового понтифика.
В 2025 году право голоса имеют 138 кардиналов в возрасте до 80 лет. Хотя по каноническому праву Папой может стать любой крещеный и неженатый католик-мужчина, на практике с 1378 года понтификами избирают только кардиналов. Сейчас среди потенциальных кандидатов на папский престол выделяют восемь человек.
Выборы нового Папы Римского состоятся в Сикстинской капелле, где кардиналы соберутся на конклав. Для избрания нового понтифика необходимо две трети голосов. Процесс выборов тайный, и результаты объявляются через сожжение бюллетеней, дым от которых сигнализирует об избрании нового Папы.
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