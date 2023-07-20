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Новий пакет військової допомоги від США допоможе захистити українські порти, - Білий дім

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Четвер 20 липня 2023 05:10
Новий пакет військової допомоги від США допоможе захистити українські порти, - Білий дім Фото: пакет військової допомоги США допоможе захистити українські порти (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Новий пакет військової допомоги, про який Сполучені Штати оголосили у середу, 19 липня, містить засоби, які допоможуть посилити безпеку українських портів за умов російських обстрілів.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг.

"Ці можливості (які оголошені в новому пакеті – ред.) будуть ставати все більш важливими, особливо зараз, коли Росія вийшла з "зернової угоди" та відновила атаки на портові міста, які ми побачили за останні два дні", - зазначила представниця Білого. вдома.

За її словами, серед багатьох видів зброї та оснащення у новому пакеті містяться засоби забезпечення безпеки портів та гаваней, які мають посилити захищеність портової інфраструктури України.

Військова допомога США

Сполучені Штати з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надають Україні різносторонню допомогу.

Так, учора стало відомо, що США нададуть Україні нове озброєння вартістю 1,3 млрд доларів у рамках пакету військової допомоги. Зокрема, передбачено постачання зенітних ракетних комплексів NASAMS.

До попереднього пакету військової допомоги від США також увійшли касетні снаряди, про надання яких Україна просила кілька місяців тому. Їх уже доправили на територію нашої країни.

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