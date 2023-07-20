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Новый пакет военной помощи от США поможет защитить украинские порты, - Белый дом

Новина українською →
Четверг 20 июля 2023 05:10
Новый пакет военной помощи от США поможет защитить украинские порты, - Белый дом Фото: пакет военной помощи США поможет защитить украинские порты (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Новый пакет военной помощи, о котором Соединенные Штаты объявили в среду, 19 июля, содержит средства, которые помогут усилить безопасность украинских портов в условиях российских обстрелов.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг.

"Эти возможности (которые объявлены в новом пакете – ред.) будут становиться все более важными, особенно сейчас, когда Россия вышла из "зернового соглашения" и возобновила атаки на портовые города, которые мы увидели за последние два дня", - отметила представительница Белого дома.

По ее словам, среди многих видов оружия и оснащения в новом пакете содержатся средства обеспечения безопасности портов и гаваней, которые должны усилить защищенность портовой инфраструктуры Украины.

Военная помощь США

Соединенные Штаты с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывают Украине разностороннюю помощь.

Так, вчера стало известно, что США предоставят Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи. В частности, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS.

В предыдущий пакет военной помощи от США также вошли кассетные снаряды, о предоставлении которых Украина просила несколько месяцев назад. Их уже доставили на территорию нашей страны.

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