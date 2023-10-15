Новий пакет військової допомоги для України та Ізраїлю перевищить 2 млрд доларів, - Білий дім

За його словами, цього тижня президент США Джо Байден проведе інтенсивні переговори з Конгресом США щодо необхідності схвалення цього пакета.

У зв'язку з тим, що республіканці намагаються обрати спікера Палати представників США після того, як майже два тижні тому прихильники жорсткої лінії партії змістили Кевіна Маккарті, ухвалення законопроєктів відтерміновується.

Байден розглядає бюджетний запит, що об'єднує допомогу Ізраїлю, Україні та, можливо, Тайваню, щоб підвищити шанси на його затвердження на тлі закликів деяких республіканців урізати кошти для Києва.

Відповідаючи на запитання, чи буде запит на 2 млрд доларів, Салліван заявив: "Ну, цифра буде значно вищою за цю, але, як я вже сказав, вона, безумовно, включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету й територіальної цілісності України, а також для допомоги Ізраїлю в його боротьбі з терористичною загрозою".

Допомога від США

Нещодавно США оголосили про виділення Україні пакету військової допомоги у 200 млн доларів.

Крім цього, адміністрація президента США Джо Байден розглядає можливість використання грантової програми Держдепартаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні на тлі проблем із фінансуванням від Конгресу.

Глава Пентагону Ллойд Остін сказав, що Сполучені Штати надалі зможуть одночасно надавати оборонну допомогу Україні та Ізраїлю.

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