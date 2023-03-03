Новий пакет військової допомоги США Україні: опубліковано повний список

У Пентагоні опублікували повний список озброєння та військового обладнання, який увійшов до нового пакета допомоги від США Україні розміром 400 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони США.
"Цей пакет включає більше боєприпасів та допоміжного обладнання для операцій прицільної стрільби, артилерії та бронетехніки для України", - йдеться у повідомленні.
До пакета військової допомоги увійшли:
Нагадаємо, що у п'ятницю, 3 березня, Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 млн доларів.
Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати на початку березня надішлють Україні черговий транш фінансової допомоги.
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